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27 Aralık 2017 00:51

Bingöl’de çatışma: 1 terörist öldürüldü, 2 korucu yaralandı

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin temas sağladığı teröristlerle çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü, 2 güvenlik korucusu hafif yaralandı.

Bingöl’de çatışma: 1 terörist öldürüldü, 2 korucu yaralandı

27 Aralık 2017 00:51


Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesi Servi Beldesi kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçleri, bir grup terörist ile sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 1 terörist ölü olarak ele geçirilirken, 2 güvenlik korucusu da yaralandı. Yaralı korucular helikopterle alınarak Bingöl’e getirildi. Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan korucuların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.


Bingöl Valiliğe de yaptığı açıklamada; “Bölücü terör örgütüne yönelik Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte ölü ele geçirilmiş, 2 güvenlik korucumuz ise hafif şekilde yaralanmış ve Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır" denildi.




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