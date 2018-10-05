Bingöl'de ceviz hasadı başladı

Bingöl'de sonbaharın gelmesiyle birlikte, ceviz hasadına başlandı.

Kente başlıca tarım ürünleri arasında yer alana cevizin hasadı, sonbaharın gelmesiyle birlikte başladı. Merkeze bağlı Yenibaşlar Köyü'nde hasat yapan çiftçiler, eski yöntem olan uzun sırıklar yardımı ve ağaca çıkarak cevizleri düşürüyor. Daha sonra yere düşen cevizleri tek tek toplayan çiftçiler, el birliğiyle kabuğundan ayıklama işine geçiyor. Kabuğundan ayrılan cevizler, bir kaç gün güneşte bekletildikten sonra tüketilmeye hazır hale geliyor.

Köyde cevizleri toplamaya başladıklarını aktaran 65 yaşındaki Saim Kızılboğa;" Geçmiş yıllara göre bu yıl ceviz çok az. Eskiden bir tane ağaçtan 7-8 teneke çıkıyordu, şimdi ise yarım teneke alabiliyoruz. Köyümüzde yaklaşık bin adet ceviz ağacı var ama verim yok. Bin ağaçtan topladığımız cevizleri satıyorduk, birçok aile geçimini bu şekilde yapıyordu ancak şuan yok” dedi.

Yenibaşlar köyünde birçok ailenin tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağladığını ifade eden Hüseyin Komaz ise hasat zamanı köydeki herkesin birbirine yardımcı olduğunu kaydetti.

Bölgelerinde ceviz toplama sezonu olduğunu anımsatan Komaz, köyde herkesin ağacının bulunduğunu, anca bu yıl mevsim şartları nedeniyle verimliliğin çok düştüğünü dile getirdi.