Bingöl'de çöpleri enerjiye dönüştürecek tesisin temeli atıldı

Bingöl'de ‘Çöpten elektrik enerjisi üretimi' sağlayacak projenin entegre tesisi temeli atıldı. Yıl sonuna kadar yapımı tamamlanması hedeflenen tesiste metan gazından elektrik enerjisi üretilmesi hedefleniyor.

Bingöl Belediyesi Yerel Yönetimler Çevre Hizmetleri Birliği Başkanlığınca yürütülen ve katı atık düzenli depolama tesisindeki çöp gazını enerjiye dönüştürmek için başlattığı çalışmalar kapsamında entegre tesis, saha işletmesi, ön ayrıştırma, çöpten enerji üretimi ve fermantasyon tesisi temel atma töreni düzenledi.

Proje ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Yücel Barakazi, 35 Milyon TL bütçeli proje kapsamında çöpün üzerini toprak örtüleme sistemiyle kapatıldığını belirterek,"Yıl içerisinde yüklenici firma tarafından yapılan çalışmalar kapsamında çöp altı gaz alma sistemi, drenaj kanalları, kül stok alanı gibi birçok çalışma tamamlandı. Projemizin ikinci aşaması olarak bugün entegre tesislerimizin de temelini attık. Bir taraftan entegre tesisimin yapımı devam edecek, diğer yandan da elektrik üretimi için diğer hazırlıklar tamamlanacak”dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte katı atık depolama tesisinde günlük olarak depolanan 140 ton çöpün, elektrik enerjisine dönüştürüleceğini vurgulayan Barakazi: “Şuanda sadece Bingöl'ün değil çevre il ve ilçelerin de çöpleri burada toplanıyor. Hedefimiz daha fazla çöp toplayarak, daha fazla enerji üretmektir. Entegre tesisimizin tamamlanması ile bakanlık nezdinde lisans işlemlerinin tamamlanmasıyla enerji üretimine başlayacağız. İlk etapta 1 megawatt enerji üretilerek, bölgeden geçen elektrik hattına aktarılacak. Çevre dostu yatırımla birlikte hem doğamızı koruyacağız hem de belediyemizin gelir kalemlerine bir yenisi ekleyeceğiz" diye bilgi verdi.

Törene, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim, ilçe ve belde belediye başkanları ile kurum amirleri katıldı.