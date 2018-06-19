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19 Haziran 2018 15:14

Bingöl’de "Çöpten Enerji" üretimi yıl sonunda başlıyor

Bingöl’de çöpten enerji üretiminin yıl sonunda başlayacağı bildirildi.

Bingöl’de

19 Haziran 2018 15:14


Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, katı atık düzenli depolama sahasında entegre tesis, saha işletmesi, ön ayrıştırma, çöpten enerji üretimi ve fermantasyon tesisi kurulması çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Başkan Barakazi, “Daha önce ihalesini gerçekleştirdiğimiz katı atık depolama alanında çalışmalarını sürdüren yüklenici firma, çöpün üzerini toprak örtüleme sistemiyle kapattı. Çalışmalar kapsamında çöp altı gaz alma sistemi tamamlandı. Drenaj kanalları faal hale getirilerek, kül stok alanı tamamen toprak ile kapatıldı” dedi.


Santral kurulumu, gaz toplama balonu, gaz yıkama ünitesi, ayrıştırma üniteleri, fabrikasyon sistemi kurulum çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Barakazi, fermantasyon yöntemiyle elektrik enerjisi üretileceğini kaydetti.


Katı atık depolama tesisinde günlük olarak depolanan 240 ton çöpün elektrik enerjisine dönüştürüleceğini dile getiren Barakazi," Yatırımın hayata geçirilmesiyle birlikte ilk etapta 1 megawatt enerji üretilecek. Hem çevre kirliliğini ortadan kaldırıyoruz hem de dışa bağımlı olduğumuz enerjiyi yerinde üretiyoruz. Çevre dostu yatırımla birlikte hem doğamızı koruyacağız hem de belediyemizin gelir kalemlerine bir yenisi ekleyeceğiz. Yıl sonuna kadar enerji üretilecek”ifadelerini kullandı.




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