Bingöl'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Bingöl'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü, Şehir Stadyumunda düzenlenen törenle kutlandı.Törene Vali Ali Mantı, 49'uncu Tugay Komutanı Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Vali Ali Mantı, Türkiye'nin 2023'lü yıllarda 10'uncu büyük ekonomi devleti olacağını belirtti.

Törende öğrenciler şiirler okudu, yöresel halk oyunları yer alırken, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Birlik ve beraberlik sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün dünyanın 17'inci büyük ekonomisine sahip olduğuna dikkat çeken Vali Ali Mantı, "İnanıyoruz ki, 2023'lü yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın 10'uncu büyük ekonomisine sahip olacaktır. Biz 10'uncu büyük ekonomiye sahip olduğumuz zaman, bugün yaptığımız yardımların daha fazlasını gerek içeride gerekse dışarıda insanlara ve insanlığa yapacağız, bundan da eminiz. Biz, içeride birtakım ülkemiz ve milletimiz aleyhine çalışan ve dışarıda bunların tahrikçileriyle uğraşarak ekonomik ve insanı kayıplara uğramaktayız. Biz birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz takdirde, Allah'ın izniyle iç yada dış hiç bir güç birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacaktır. Ülkemizin ve milletimizin bütünlüğünü bozamayacak. Devletimizle, vatandaşlarımızla, milletimizle hep birlikte ve beraber inşallah insanlık alemindeki yerimizi sonsuza kadar alacağız”dedi.

Coşkulu geçen tören, bayrak geçişiyle sona erdi.