Bingöl’de dilenci operasyonu

Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde dilencilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda kendilerini Suriyeli olarak tanıtan ancak çevre illerden geldikleri belirlenen 14 dilenci yakalandı. Zabıta Müdürlüğüne götürülen dilenciler 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde haklarında işlem yapılıp, il dışına gönderildiği bildirildi.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada;" Mübarek Ramazan ayını da fırsat bilerek insanların duygularını suistimal eden dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirilmiş olup, 1’i engelli, 5’i çocuk olmak üzere toplamda 14 dilenci yakalanmıştır. Çevre illerden geldikleri tespit edilen dilenciler, yapılan işlemlerin ardından il dışına gönderildi. Vatandaşlarımız, bu şahıslara karşı daha hassas davranmalı ve ihtiyacı olmadığı halde dilenenlere dikkat etmesi gerekiyor. Ramazan ayını fırsat bilen dilencilere yönelik operasyonlar sıkılaştırılacaktır"denildi.