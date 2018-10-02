Bingöl'de ekonomiye ceviz desteği, 6 bin 500 fidan dağıtıldı

Son 7 yılda 169 bin fidan dağıtılan ve 245 ceviz kapama tesisi kurulan Bingöl'de, bugünde çiftçilere 6 bin 500 ceviz fidanın dağıtımı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği desteğiyle ‘5 yılda 500 bin ceviz fidan dikimi' projesi kapsamında, fidan dağıtım töreni gerçekleştirdi.Müdürlüğün kampüs alanında gerçekleşen programda çiftçilere 6 bin 500 adet fidanın dağıtımı yapıldı.

Proje ile ilgili bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, “Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2011 yılında İl Özel İdaresi kaynaklı olarak başlatılan 5 yılda 500 bin ceviz fidan dikimi kampanyasının 2016 yılında tamamlanması gerekirken, talep ve potansiyelin yüksek olması nedeniyle projenin devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır. Projenin amacı ceviz yetiştiriciliği konusunda potansiyeli yüksek olan ilimizde geleneksel yöntemlerle yapılan ceviz yetiştiriciliğini, modern ceviz yetiştiriciliğine dönüştürmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır" dedi.

Son 7 yılda 169 bin fidan dikimi gerçekleştirildiğini ve 245 ceviz kapama tesisi kurulduğunu anımsatan Bahadır, "2018 yılı için 5 dekar ve üzeri alanlarda 37 adet kapama ceviz bahçesiyle 6 bin 500 ceviz fidanın dağıtımı yapılacak. Bu yıl içerisinde kurulacak olan 37 bahçenin malzemeleri dağıtılmış, bahçeler fidan dikimine hazır hale getirilmiştir. 2011 yılından itibaren projeye 1 milyon 517 bin 66 TL hibe olmak üzere 2 milyon 272 bin 780 liralık ödenek aktarılmıştır” dedi.