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09 Ağustos 2018 17:26

Bingöl’de engelliler, sorunlarının çözülmesi için valiliğe dilekçe verdi

Bingöl’de geçtiğimiz günlerde bir engellinin halk otobüsüne alınmamasının ardından engelli dernekleri, valiliğe yaşanan sorunlardan dolayı dilekçe vererek destek istedi.

Bingöl’de engelliler, sorunlarının çözülmesi için valiliğe dilekçe verdi

09 Ağustos 2018 17:26


Bingöl’de geçtiğimiz hafta bir engelli , halk otobüsüne alınmadığı ortaya çıkmıştı. Yaşanan durumun ardından ise Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, engelliyi araca almayan sürücüye ‘Emre Aykırı Davranma’ suçundan dolayı 2 bin TL para cezası kesmişti. Engelli dernekleri bugün valiliğe giderek dilekçe verdi. Dernekler adına açıklama yapan Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mücahit Korkutata açıklama yaparak amaçlarının engellilere tanınan hakların verilmesini sağlamak olduğunu söyledi.


Korkutata açıklamasında,"İlimizde yaşayan çeşitli engel gruplarına sahip engellilerimizin en büyük sorunlarından biri olan toplu taşıma, engellilerimiz için külfet oluşturmaktadır. Konuyla ilgili sorunları kooperatif yetkilileri ile görüşmemize rağmen herhangi bir netice alınmamış olup, çeşitli bahaneler ve verilen sözlerin yerine getirilmemesi ile gündemden düşürülerek soğutulmuştur. Her gün derneklerimize gelen şikayetler artmakla beraber engelliler için belirlenen toplu taşıma kriterleri çiğnenmektedir”dedi.


Engellilerin hakarete uğradığını ileri süren Korkutata, “Engellilerin araçlardan indirilmesi, hakarete uğraması, mobbing uygulanması, keyfi muamele görerek ötekileştirilmesi hak ve hürriyetlerinin ellerinden alınması aşağılanması sorunları her gün artmakla beraber sosyal ve psikolojik yapının bozulmasına neden olmaktadır. Konuyla ilgili tedbirlerin bir an önce alınması gerekmektedir"ifadeleri kullanıldı.




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