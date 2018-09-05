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05 Eylül 2018 18:18

Bingöl’de eroinle yakalanan şüpheli tutuklandı

Bingöl’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eroinle yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Bingöl’de eroinle yakalanan şüpheli tutuklandı

05 Eylül 2018 18:18


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, aracılık eden sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, takipte olan şüpheli K.H. düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada beli ile kemeri arasına gizlenmiş 2 paket halinde 325 gram eroin ile ikametinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bingöl Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.




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