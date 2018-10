Bingöl'de Et ve Süt Kurumu indirime gitti

Bingöl'de Et ve Süt Kurumu bir çok üründe indirime gitti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı açıklamasının ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Et ve Süt Kurumu indirine gitti.

Bu kapsamda açıklanan programa destek verdiklerini dile Kurum Müdürü Burhan Coşkun, 10 üründe indirim yaptıklarını söyledi.

Başlatılan kampanyaya herkesin destek vermesi gerektiğini belirten Coşkun, “Hükümetimiz ve genel müdürlüğümüzün almış olduğu kararlar doğrultusunda ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı' adı altında başlatılan kampanyanın ardından biz de 10 çeşit üründe indirime gittik. Devletimizin her zaman vatandaşın yanında olduğunu gösteren bir durum oldu. Bu kampanyaya diğer kuruluşlarında destek vereceğine eminiz. Hijyenik bir ortamda hazırladığımız ürünleri müşterilerimize sunuyoruz. Bizim, et ihtiyacını karşıladığımız marketlerde de bu indirim başlamış bulunuyor. Devletimiz, hükümetimiz ve milletimiz bu süreçlerden her zaman başarılı bir şekilde çıkmıştır ve yine çıkacaktır. Vatandaş için ne gerekiyorsa hepimiz elimizden gelen gayreti göstereceğiz”dedi.

İndirimin açıklamasının ardından et almak için Et ve Süt Kurumu satış mağazasına gelen müşterilerden Metin Özdemir ise, kampanyanın herkese faydalı olacağını söyledi.

Kampanyaya destek vermeyen ve bunu fırsata çevirenlerin denetlenmesi gerektiğini belirten Özdemir, “Devletimize ve hükümetimize teşekkür ederiz bu paketi hazırladığı için. Et fiyatları 40 liranın üstündeydi şimdi 34 lira oldu. Gerçekten çok memnunuz, herkese faydalı olacağına inanıyorum. Her işletme sahibinin bu kampanyaya destek vermesini ve hükümetimizden yana olmasını istiyoruz. Fırsatçılara göz açtırmamak lazım, fırsatçılık yapanlarında denetlenmesi lazım ve en ağır şekilde ceza alması lazım. Sonuçta iyi kötü bir süreçten geçiliyor ve her vatandaşın bu süreçte sabırlı olması gerek, devletine güvenmesi gerek”ifadelerini kullandı.