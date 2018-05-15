Bingöl’de ev soyan 3 hırsız tutuklandı

Hırsızlık olayı, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Tekel Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Eve giren hırsızlar 16 bin 100

TL para ile 5 bin 680 TL değerindeki altını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayının polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Polisin yaptığı çalışmada hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin N.B., O.U. ve F.K. olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis düzenlediği operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 5 bin 680 TL değerindeki altın ve 8 bin 800 TL para ele geçirildi.

Niteliklik hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.