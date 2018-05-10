Bingöl’de farkındalık yürüyüşü

Bingöl’de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından valilik önünde başlayan Dörtyol Saat Kulesi önüne kadar devam eden farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Vali Ali Mantı, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Emin Çakın, dernekler, rehabilitasyon merkezleri, kurum müdürleri, engelli bireyler ve öğrenciler katıldı.

Devletin engelli bireyler için tüm imkanları seferber ettiğini belirten Vali Ali Mantı, “Belki dünyanın çoğu ülkelerinde olmayan haklar, çoğu ülkede olmayan itibar devletimiz tarafından değerli kardeşlerimize sunulmuştur. Kardeşlerimizin hiçbir konuda mağdur olmaması için devlet ve millet olarak elimizden gelenin her türlü iş ve icraatları yapmak boynumuzun borcudur. Bütün kurum ve kuruluşlarımızla halkımızla bir ve beraber olarak değerli kardeşlerimiz problemlerini çözmek için seferber olmak zorundayız” dedi.

Engellilerin sadece 10-16 Mayıs haftasında hatırlanmaması gerektiğinin altını çizen Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Mücahit Korkutata ise, “Engellilerin toplumdaki yeri her zaman bilinmektedir lakin bugünlerde pozitif ayrımcılık niteliği en üst seviyede korunarak engellilerimize farklı bakış açılarıyla düzenlenen programlar ve tertip edilen görüşmelerle çeşitli söyleşiler yapılarak desteklerin verildiği ortadadır. Ben bu anlamda teşkilatlandırmayı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ederken, bizleri yalnız bırakmayan kamu kurum ve kuruluşlara da şükranlarımı arz ediyorum. Engelliler sadece 3 Aralık, 10-16 Mayıs ve farklı günlerde anılmamalıdır. Bizde bunun böyle olmadığını son zamanlarda görüyoruz. Yaptığımız çalışmalar sonucunda birçok noktada ilerlemeye başladık. Belediye başkanımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde engelsiz bir kent olmak için çalışmalar hız kesmeden devam edecektir” ifadelerini kullandı.