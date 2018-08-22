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22 Ağustos 2018 16:12

Bingöl’de feci kaza: 5 ölü, 10 yaralı

Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Bingöl’de feci kaza: 5 ölü, 10 yaralı

22 Ağustos 2018 16:12


Kaza, Solhan ilçesi Şeref yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 K 2946 plakalı kamyonet ile 46 D 9898 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2’si çocuk 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.


Olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinden ambulanslarla alınarak Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kamyonette bulunanların Elazığ’a taziyeye gitmek için yola çıktığı öğrenildi.




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