Bingöl'de film festivali başladı

Bingöl'de 2'inci Uluslararası Kısa Film Festivali başladı.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Bingöl 2. Uluslararası Kısa Film festivalinin açılışı, Recep Tayyip Erdoğan Kongre merkezinde yapılan törenle gerçekleştirildi. Festivalin açılış töreninde ilk olarak konuşma yapan Belediye Başkanı Yücel Barakazi, sanatın Bingöl'de konuşulması ve değerlendirilmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Başkan Barakazi konuşmasında, “Cannes film festivali olur, Antalya film festivali olur da Bingöl'ün olmaz mı. Kısa film festivali olsa da sanatın, filmin, sinemanın, Bingöl'de konuşulması, tartışılması, değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi bizim için gerçekten gurur verici. Zaten sanat dediğimiz şey hayatın acı ve tatlı istediğimiz, şekillendirdiğimiz, özellikle objektifin altına aldığımız kısımlarını insanlara, hayata ve insanların dikkatine sunmak değil midir. Evet, sanatta biraz abartı, biraz kırpma kesme, biraz farklı yönleri görme ve normal bir yaşam sürdürdüğünüzde göremediğiniz noktalara dikkat çekmek gibi boyutlardır. Bu şiirde olsa, romanda olsa, tiyatro da olsa hep böyledir. Antik çağda sokrat tiyatrolarının diyaloglarını oluştururken ki amaçları da buydu, bugün ki film festivalimizi gerçekleştirirken özellikle sanatçılarımızı buraya sürükleyen en önemli duygu ve en önemli düşünce bu. Heyecanlıyız, inşallah üçüncüsünü gerçekleştirdiğimizde bunun önüne gelenekselimizi de koyacağız ve inşallah bu sürekli devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Sinema insanlığın ortak dilidir”

Sinemanın insanlığın ortak dili olduğuna dikkat çeken Vali Ali Mantı," Bilindiği gibi sinema, insanı insana insanca anlatma sanatıdır. Sinema, insanlığın ortak dili. Barışın, özgürlüğün, emeğin, saygının ortak dilidir. Eğer sinema güzel kullanılırsa dünyanın en iyi eğitim araçlarından birisidir. Ancak kötü emellerde kötü kullanılırsa dünyanın en büyük provokasyon aracıdır. Biz, millet olarak memleket olarak sanatımızı, emeğimizi, misafirperverliğimizi en güzel şekilde milletimizin hayrına, güzelliklerimizin hayrına kullanmamız lazım, kullanıyoruz ve kullanmaya devam ediyoruz. Sanatçılarımız bu konuda son derece fedakar davranıyor. Ümit ediyorum ve inanıyorum ki, bizim milletimiz bir takım zorluklar yaşamasına rağmen güzel günleri ve saygın yerini alacaktır. Sanatıyla, kültürüyle, sinemasıyla, kitaplarıyla, davranışlarıyla, misafirperverliğiyle ülkemiz, güzellikleri fark ettirecektir. Kısa film festivali özel de Bingöl'ümüze genel de Türkiye'mize büyük bir kazanım. Dışardan Bingöl ismini duyan insanlara negatif çağrışımlar gelebilir ama yerinde, yüz yüze gördüğü zaman bakıyor ki, algılarla olgular çok farklı. İşte sinema bize o güzelliğini gösterdi” dedi.

Festivalde 412 filmin yarıştığı ve 36 filmin finale kaldığı ve 12 Ekim tarihinde sona ereceği belirtildi.