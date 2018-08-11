Bingöl’de fırıncılara hijyen eğitimi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Tarım ve Orman ile İl Sağlık Müdürlükleri, kent genelindeki fırın işletmelerinde çalışan ustalara hijyen kuralları ilgili temel tanımlar, personel, işyeri ve ekipman hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon ile fırınlarda hijyen mevzuatı hakkında bilgiler verildi.Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır başkanlığında yapılan eğitime kent genelindeki ustalar ve ekmek dağıtıcıları katıldı.

Hijyen eğitiminin insan beslenmesinde ve sağlığında önemli bir yere sahip olduğunu belirten İl Müdürü Bahadır, “Üreticiler ile birebir sektörlerin sorunlarını görüşmek ve hep beraber çözüm üretmek için el ele vermek, çıkmaz sanılan birçok sorunun aşılmasında önemlidir. İl Müdürlüğü olarak bu eğitim ve istişare toplantılarına devam edeceğiz, sizden isteğimiz çalışanlarınız ile birlikte eğitimlere önem vermeniz.Yürürlükteki mevzuata riayet ederek vatandaşın sağlığına azami özen göstermeniz. Gıda kontrollerinin hem bizler açısından hem de hitap ettiğimiz kesim olan tüketiciler açısından her zaman faydalı olacağına inanıyoruz. Bu tarz eğitimlerin yapılması bizler açısından da büyük önem taşıyor. Bizlerde sorunlarımızı kamu kurum ve kuruluşlarına bu şekilde daha rahat dile getirme imkânını buluyoruz ve eğitimlerin düzenli aralıklarla yapılması bizim için faydalı oluyor”dedi.