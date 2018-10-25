Bingöl'de fırınlara yönelik etiket ve gramaj denetimi

Bingöl'de, kent genelindeki fırın işletmelerine yönelik etiket ve gramaj denetimi yapılmaya başlandığını bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Fırınlara yönelik etiket ve gramaj denetimi yapan ekipler, işletmelere de uyarıda bulundu. Denetimlerin belirli aralıklarla merkez ve ilçelerde devam edeceği belirtildi.

Son zamanlarda yaşanan fiyat artışları neticesinde, fırıncıların ekmek için fiyat artış talebinden bulunulduğu anımsatılan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklamasında,Ekmek Fiyatı Tespit Komisyonu tarafından merkez ve ilçelerde 220 gram somun ekmek fiyatının 1 TL olarak belirlendiği aktarıldı.

Yapılan açıklamada, “Bakanlığımız tarafından yayınlanan 2012/2 tebliğ numaralı Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde yapılan son değişiklik ile ekmek üretimi 200 gram altında olmamak koşulu ile 10'ar gram halinde artırılarak üretilebilir denilmektedir. Ayrıca Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği kapsamında ambalajlı ambalajsız bütün ürünlerin etiketlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan gıdalar ile ilgili olarak belirtilen zorunlu bilgiler satın alan kişinin görebileceği yerlerde bulundurulur veya gıda ile birlikte satın alan kişiye sunulur. Gıdanın adı, tartılmayan ürünler için ağırlığı ve hacmi, Alerjenler, TETT ya da STT, gıda işletmecisi ünvan, adresi, menşe, alkol ve domuz kaynaklı bileşene ilişkin bildirim. Ancak, tüketicinin talep etmesi halinde zorunlu bilgilerin tümü hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. Bu nedenle satış yeri tüm bu bilgileri üreticiden temin ederek hazır bulundurmalıdır. Belirtilen konularda yapılacak denetimlerde müşterinin rahat görebileceği bir yerde etiket bilgisi olmayan İşletmelere izlenebilirlikten 3 bin 673 TL, etiket bilgisi ile ekmek gramajı tutmayan işletmelere de yanıltıcı faaliyetten 18 bin 381 TL idari yaptırım uygulanacağı daha önceki yapılan denetimlerde işletme sahiplerine bildirilmiştir” ifadelerine yer verildi.