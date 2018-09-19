Bingöl'de gaziler günü kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle valilik önünde resmi tören düzenlendi.Atatürk Anıtı'na çelenkler sunulması ile başlayan tören, şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajının okunmasıyla devam etti.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, gazilerin verilen unvanı gururla taşıdığını belirtti.

Albay Küçüktepe, “Muharebenin en büyük rütbesi şehitliktir. Vatan ve vazife uğruna seve seve ölüme giden aziz ulusumuzun şahadet şerbetini içemeyen evlatları, hak ettikleri gazilik unvanını büyük bir gururla taşımaktadır. Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanı, gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır. Fedakarlık timsali değerli gazilerimiz, ulusumuzu birbirine bağlayan değerlerin başında, tarih sayfalarına altın harflerle yazılan kahramanlıklar, toprak, bayrak ve vatan uğruna verilen canlar gelmektedir” dedi.

Bugün ulaşılan seviyenin şehit ve gazilere borçlu olduğunun altını çizen Küçüktepe, “Ülkemizin bugün ulaştığı seviye, başta kurtuluş savaşı olmak üzere Kore'de, Kıbrıs'ta, terörist ile mücadele harekatında, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında, Celabrus'ta, Elbab'ta ve Afrin'de hayatını kaybeden aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin eseridir. Dünya'nın en hassas bölgelerinden birinde yer alan ülkemiz, bölgede bir istikrar unsuru ve uluslararası toplumun saygın bir üyesi olarak birlik ve beraberliğini bütün tehditlere rağmen sürdürebiliyor ve bu güzel topraklarda bağımsız şerefi ile yaşayabiliyor ise bunu, aziz şehitlerimize ve siz gazilerimize borçludur. Türk toplumunun yüksek ahlaki değerlerini oluşturanların başında şüphesiz ki, vefa duygusu gelmektedir. Bu duygu aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu değişmez değerlerinde de başında yer almaktadır. Sahip olduğumuz en önemli değerlerinden biri olan, birlik ve beraberliğimizin yaşayan sembolü olarak daima gönlümüzde yaşayacaksınız. Yüce Türk Ulusu ve onun göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri, sizlere olan vefa borcunu hiçbir zaman unutmayacaktır” diye konuştu.

Törene Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Albay Ali Olcay Küçüktepe, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan, Bingöl Muharip ve İç Güvenlik Gaziler Derneği Başkanı Ziya Yener, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.