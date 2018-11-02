Bingöl'de gönüllüler, özel bireylerle bir araya geldi

Bingöl Toplum Gönüllüleri Kulübü (Bingöl TOG), şehir merkezinde faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezinde şenlik düzenledi.Merkezde özel bireylerle bir araya gelen gönüllüler çeşitli etkinlikler yaparak eğlendi. Etkinlikte 60 kişinin yer aldığı gönüllü ekipte bulunan palyaço çocukların ilgi odağı oldu.

Gönüllüler, bu tür etkinlikleri toplumda farkındalık oluşturmak için sürekli hale getireceklerini dile getirdi.