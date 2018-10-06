Bingöl'de ‘Haksız Kazanç' denetimleri başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarısı üzerine Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi'nin talimatı ile harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak ‘haksız kazanç' elde edilmesini engellemek amacıyla kent merkezinde marketler ve alışveriş merkezlerinde fiyat etiketi denetimlerine başladı. Zabıta, Tarım ve Orman ile Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı.

Ayrıca yapılan denetimlerde tespit edilen son kullanma tarihi geçen gıdalar hakkında tutanak tutulup,cezai işlem uygulandığı ve ürünlerin imha edileceği bildirildi.

Ekiplerin vatandaşların zarara uğramaması için denetimlerini aralıksız sürdüreceği aktarıldı.