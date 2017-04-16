Bingöl’de hastalar sandık başına taşınıyor

Sağlık Bakanlığı, evde sağlık hizmeti alan hasta vatandaşları oy kullanması için “Hastayım oyumu kullanıyorum” sloganıyla sandık merkezlerine taşıyor. Bingöl merkez Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’nde kalça kırığından dolayı evde sağlık hizmeti gören 75 yaşındaki Şükrü Barası, oy kullanma isteğini İl Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesindeki Evde Bakım Hizmetleri Koordinasyon Merkezine bildirdi. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla evinden alınan Barası, Düzağaç Ortaokuluna getirilerek, 1097 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Bingöl’de evde sağlık hizmeti alan 786 vatandaştan şimdiye kadar 83 kişinin Sağlık Bakanlığının 444 38 33 numaralı hattını arayarak oy kullanma talebinde bulunduğu öğrenildi.