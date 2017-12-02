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02 Aralık 2017 14:01

Bingöl’de hastane bahçesine fidan dikildi

Bingöl’de sağlık çalışanları, hastane bahçesine fidan dikti.

Bingöl’de hastane bahçesine fidan dikildi

02 Aralık 2017 14:01


Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bahçesinde fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü İzzettin Toktaş ve sağlık çalışanları fidanları toprakla buluşturdu.


Ağaçların doğal afetleri önlemedeki önemine vurgu yapan İl Sağlık Müdürü Toktaş, Ağaçlık alanlar, doğal hayatı koruyan, doğal dengeyi sağlayan ortamlar olduğuna vurgu yaptı.


Ağaçların oksijen ve hayat kaynağı olduğu da dikkat çeken Toktaş," Ağaçlar doğal afetleri önleyen en büyük engellerdir. Çığ tehlikelerini, heyelanları ve erozyonu ağaçlar, ormanlar önlemektedir. Dolayısıyla ağaçların dikilmesi, korunması, bakılması, büyütülmesi büyük önem arz etmektedir. Yapmış olduğumuz bu ağaçlandırmada önemlidir" dedi.




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