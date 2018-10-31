Bingöl'de ‘Hep Birlikte Bingöl İçin El Ele' projesi

Bingöl'de ‘Hep Birlikte Bingöl İçin El Ele' projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Kalkınama Bakanlığı'nca desteklenen, Bingöl Valiliği AB Proje Koordinasyon Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen 2 milyonluk projenin tanıtım toplantısı Vali Ali Mantı başkanlığında yapıldı. Projenin 12 Şubat 2018 tarihinde hayata geçirildiğini ve 12 Şubat 2019'da tamamlanacağını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, projenin dezavantajlı öğrenciler için hazırlandığını aktardı.

Projeyle ilgili detaylı bilgi veren Engin," Dezavantajlı öğrenci ve yerleşim yerlerindeki gençlerimizin kültür-sanat etkinliklerine teşvik edilerek gençlerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmek, sportif sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, İlimiz genelinde belirlenecek 31 okul ve alanlarda 2 açık spor alanı, 4 semt sahası, 5 konferans salonu, 8 kütüphane, 5 müzik atölyesi, 5 resim atölyesi ile kültür- sanat ve spor etkinlikleri ile alakalı alt yapı ihtiyaçları karşılanmış olacaktır. Çocuklarımızın hayata hazırlanmalarında okullarımızın rolü tartışılmazdır. Sosyal, kültürel, sportif ve akademik hayatlarında başarı için ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve davranışların kazandırıldığı ortamların hazırlanması projenin temel amacıdır"dedi.

2 milyonluk bütçe ile hazırlanan projede birçok yatırım tamamlandığını da ifade eden Engin, bir kısmının da bitirilmesi için çalışmaların devam ettiğini aktardı.