Bingöl’de her gün 2 bin kişiye sıcak aş

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi eşi Pervin Barakaziyle birlikte Ramazan ayı dolayısıyla çarşı merkezinde oluşturulan Ramazan sokağını ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Barakazi ve eşi, iftar çadırında kazanların başına geçerek vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

2 bin kişilik iftar sofrasında vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Barakazi;"Ramazan bereket, rahmet, mağfiret, kardeşliğin doruğa çıktığı ve her anlamda manevi yönden yenilendiğimiz yeni bir ay. Bizleri bir kez daha bu mübarek aya kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Mübarek Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlarımızla orucumuzu açtık. Geleneksel olarak oluşturduğumuz Ramazan sokağımızda bu yıl 2 bin vatandaşımıza sıcak aş ikram edeceğiz. Sokağımızda oluşturduğumuz 20 dekoratif dükkanda çeşitli ürünlerin satışını gerçekleştirecek. Ay boyunca Hükümet Konağı önünde çeşitli etkinlikler düzenlenecek"diye bilgi verdi.