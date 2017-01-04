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04 Ocak 2017 12:59

Bingöl’de hırsızlık olayları aydınlatıldı

Bingöl’de hırsızlık olayları aydınlatıldı

04 Ocak 2017 12:59

Bingöl’de birçok ev ve işyerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen zanlılar, Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucu yakalandı.
Bingöl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 4 zanlının yakalandığını bildirdi. Yeşilyurt ve Yeni Mahalle’de iki vatandaşa ait evde hırsızlık yaptıkları şüphesiyle, C.T., M.B. ve B.B.’nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, “Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramada, çalınan 1 adet plazma TV, yine bu TV’ye ait 1 adet sehpa ve 1 adet tablet 2 cep telefonu, 15 adet tabanca fişeği, 1 adet siyah-gri renkli fotoğraf makinesi, 1 adet siyah renkli dürbün, 1 adet gri renkli kamera ve bu kameraya ait 1 adet siyah renkli şarj cihazı ile çok sayıda kol saati, cep telefonu, kişisel imitasyon takı malzemeleri ve çok sayıda av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Ayrıca şüpheliler C.T. ve M.B.’nin çeşitli suçlardan adli makamlarca arandıkları tespit edilmiştir. Şüpheliler C.T. ve M.B. gerekli işlemlerden sonra adli mercilere sevk edilmiştir” denildi.
Hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik devam eden çalışmalar kapsamında Saray, Kültür ve İnönü mahallerinde ev, işyeri ve depolarda hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheliden birinin yakalandığı belirtilen açıklamada, “Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şahısların Ü.A., B.B., G.Ü. ve E.K. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların yakalanabilmesi için devam eden yoğun ve sabırlı çalışmalar neticesinde şüpheli Ü.A. yakalanmıştır. Şüpheli Ü.A.’nın zaman zaman kaldığı terkedilmiş metruk bina içerisinde yapılan aramada, iş yerinden çalınan 1 adet 109 ekran plazma TV, beyaz eşya mağazasından çalınan 2 adet elektrik süpürgesi, 1 adet ankastre ocak, beyaz eşya deposundan çalınan 3 adet elektrik süpürgesi, iş yerinden çalınan 1 adet dizüstü bilgisayar elde edilmiştir. Ayrıca şüphelilerin yapmış oldukları hırsızlıklarda kullandıkları 1 adet 40 santimetre uzunluğunda demir murç ile 1 adet 140 santimetre uzunluğunda demir kesme makası belirtilen metruk binada bulunmuştur. Yukarıda bahsedilen 6 adet hırsızlık olayı ile ilgili olarak olay şüphelisi olduğu tespit edilerek yakalanan Ü.A. isimli şahıs hakkında düzenlenen altı ayrı tahkikat evrakı ile birlikte çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak Cezaevine teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Son bir ay içerisinde 11 şüpheli hakkında hırsızlık olaylarından işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8’inin tutuklandığı kaydedildi.



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