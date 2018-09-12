Bingöl'de hırsızlık şüphelisi 7 kişi tutuklandı

Bingöl'de polisin çalışmasıyla yakalanan 7 hırsızlık şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesinde A.B'nin cebinden tırnakçılık yöntemi ile yabancı uyruklu şahıslar 700 TL çaldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelilerin İran uyruklu A.K., R.M.A. ve N.J.S. olduğunu tespit etti. Şahısların aynı gün Diyarbakır'ın Hani ilçesinde de 5 bin TL çaldığı belirlendi. Şüpheliler Bingöl ve Diyarbakır emniyetinin ortak çalışması ile Çermik ilçesine yakalandı.

Bir başka olayda ise merkeze bağlı Kültür Mahallesinde A.Ş'nin evinden 2 bin TL çalındı. Olayla ile ilgili çalışma yapan Bingöl polisi,şüphelinin N.B. olduğunu belirledi.Şüpheli düzenlenen operasyonla polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir diğer hırsızlık ise merkez Saray Mahallesinde M.E'nin iş yerinde 10 bin TL değerinde Doğalgaz tesisatı çalındı. Polisin çalışmasında hırsızlığı gerçekleştiren S.B. yakalandı.Yakalanan şüpheli tutuklandı.

Öte yandan kent genelinde 1 Ağustos ile 9 Eylül arasında meydana gelen hırsızlık olaylarında toplamda 31 şüphelinin yakalandığı bunlardan 7'sinin tutuklandığı ve 15'inin adli kontrol şartı ile 9'unun ise savcılıktan serbest kaldığı bildirildi.