Bingöl’de ihtiyaç sahiplerine 215 bin liralık Ramazan desteği

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, kent merkezinde ihtiyaç sahibi ailelerin belediye ve muhtarlar aracılığı ile belirlendiğini, 215 bin lira değerinde çeşitli gıda ve giyim yardımında bulunduklarını aktardı.

Ramazan ayı başlangıcında 2 bin ihtiyaç sahibi aileye ayrıca gıda yardımında bulunduklarını kaydeden Barakazi, “İhtiyaç sahibi insanlarımıza destek vermeyi bir görev sayıyoruz. Onların yalnız olmadıklarını bizim yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz ve göstereceğiz. Çalışmalarımız kapsamında bu yıl Ramazan ayında bin ailemize Ramazan kumanyası dağıttık. Yardım için belediyemize bizzat başvuran, ihtiyaç sahibi olan ve muhtarlarımız aracılığıyla 2 bin aileye ulaştık. Dağıtılan yardımlarda bir kolide altı kişilik ailenin bir aylık temel ihtiyacını karşılayacak gıda maddesi bulunuyor"dedi.