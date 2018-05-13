Bingöl’de ilginç hayvan iskeleti

Bingöl merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde bir apartmanın bodrum katında ilginç bir hayvan iskeleti bulundu. İskeletin kafatası evcil hayvanlara benzerken, yırtıcılara benzer özellikte dişlerinin bulunması ve ön ayaklarının olmaması bina sakinlerini tedirgin etti. Yaklaşık yarım metre uzunluğundaki hayvan iskeletini apartmanlarının bodrum katında bulan Mazlum Ağırbaş, tesadüf eseri iskelet ile karşılaştığını söyledi. Ağırbaş, “Geçtiğimiz günlerde üniversiteli bir arkadaşım evini taşıyacaktı. Kendisine eşya vermek için bodrum katına indiğimde kanepenin üzerinde bir iskelet gördüm ve dikkatimi ister istemez çekti. Yaklaştığımda dişlerinin köpek dişleri gibi sivri olduğunu fark ettim. Kediye ve köpeğe benzettim ama dikkatlice baktığımda ön ayaklarının olmadığını, sadece arka ayaklarının olduğunu gördüm. Korktuğum için sadece fotoğraf çekip hemen çıktım” diye konuştu.

İskelet ile karşılaştıktan sonra internette araştırma yaptığını söyleyen Ağırbaş, benzer bir durumun iki ilde daha ortaya çıktığını gördüğünü söyledi. Ağırbaş, “Hafta sonu olduğu için üniversiteden veya başka kurumdan kimse ile görüşme imkanım olmadı. Farklı bir iskelete sahip bir varlık. Fotoğrafı çektikten sonra bu durumu kimseyle paylaşmamıştım. İnternette kendi çapımda bir araştırma yaptım. İki ayaklı sürüngen hayvan araştırması yaptım. Sonra bir iskelet fotoğrafı çıktı ve benziyordu. Benzer bir haberi de Osmaniye’de bir kadın odunluk kısmında bulmuş diye okudum ve oda araştırılmaya alınmış, ne olduğu kesinleşmemiş ama yabani bir hayvan olduğu belirtilmişti. Benzer durum sadece Balıkesir ve Osmaniye’de görülmüş, bu da üçüncü oldu galiba” şeklinde konuştu.

Bodrum katının kapalı olmasından dolayı detaylı bir araştırma yapamadıklarını ifade eden Ağırbaş, “Bina sakinleri olarak tedirginiz, bodruma giren böyle bir hayvan evimize girebilir. Bu hafta içi üniversitemizdeki veya kurumlarımızdaki uzmanlarımızın bir araştırma yapmasını talep ediyorum. Onlardan sağlıklı bir bilgi aldıktan sonra biz de rahatlarız diye düşünüyorum. Bizi daha çok tedirgin eden bodrum katının kapalı olması. Çünkü kapı sürekli kapalı ve ihtiyaç duyuldukça açılıyor. Bu varlığın buraya nasıl girdiği nasıl geldiği muamma” diye konuştu.