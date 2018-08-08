Bingöl’de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Bingöl Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten TİJ Enerji Kurumsal Hizmetler Ticaret Sanayi Limied Şirketi tarafından hizmet içi eğitim seminerleri başlatıldı. Belediye bünyesindeki özel güvenlik personeline yönelik eğitim Veysel Belgin Gençlik Merkezi Konferans salonunda verildi.

Bütün birim personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verileceğini aktaran Şirket Müdürü Ramazan Aytunç, verilen eğitim sayesinde hem daha fazla bilinçli hale gelineceğini hem de var olan bilgilerin tazeleneceğini söyledi.

Eğitim amacının çalışanları korumak, üretim ve işletme güvenliğini sağlamak olduğuna değinen İş Güvenliği Uzmanı Mücahit Ayan ise;" Temel kaza teorileri genelde ‘bana bir şey olmaz, şimdiye kadar hep böyle yaptık, böyle olacağı aklıma gelmemişti, güvenli görünüyordu’ şeklinde karşımıza çıkıyor. İş kazalarının ana sebeplerine baktığımızda kazalarının yüzde 88’ini insani sebeplerden, yüzde 10’unun teknik sebeplerden yüzde 2’sinin ise diğer sebeplerden kaynaklandığını görüyoruz. Eğitimdeki temel hedefimiz iş kazalarını önlemektir. Yapılan araştırmalar iş kazalarının yüzde 98 önlenebileceğini gösteriyor” dedi.

Bir işin doğru yapılması, onun aynı zamanda güvenli bir şekilde yapılmasını da içerdiğini vurgulayan Ayan;"Emin olmadığınız durumlarda amirinize ve iş güvenliği sorumlusuna sormaktan çekinmeyiniz. Yanlış bir hareket yapmak ve yaralanmak kolaydır. Sorumlu ve görevli olmadığınız hiç bir makine ve aleti asla kullanmayınız. Yetkili olduğunuz makine ve tezgahları çalıştırmadan önce çevredeki bir kimseyi yaralamamak için kontrol edin"diye bilgi verdi.