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25 Kasım 2017 14:27

Bingöl’de işgalle mücadele

Bingöl Belediyesi, 56 işgal girişimini engelleyerek 62 bin TL idari para cezası kesti.

Bingöl’de işgalle mücadele

25 Kasım 2017 14:27


Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yapı kontrol şefliği denetimlerince yıl içerisinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında 56 işgal girişiminin kaldırıldığı belirtildi.


Açıklamada, “İnşaat kontrol elemanlarınca belediye mücavir alan sınırları içerisinde yapılan denetimlerde vatandaşlar tarafından yapılan 56 işgal girişimi kaldırılmış, 22 adet harabe ve metruk yapı yıkılmış, kabahatler kanunu ve 3194 sayılı imar kanunu ilgili maddelerine göre 62 bin TL para cezası kesilmiştir"denildi.


Ruhsatsız yapılaşmaya yönelik mücadelenin devam edeceği belirtilen açıklamanın devamında; “İşgale yönelik girişimlere asla müsaade edilmeyecektir. Kaçak yapıyla ilgili ihbarlarda bulunmak için ‘Alo 188 Beyaz Masa’ ve ‘213 12 18’ telefonlarının yanı sıra, www.bingol.bel.tr internet adresinden e-belediye üzerinden ‘Beyaz Masa’ birimine başvurabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.




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