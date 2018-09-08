Bingöl’de, işten çıkarılan güvenlikçilerden 18’i korucu oldu

Alınan bilgiye göre, Solhan ilçesinde geçtiğimiz aylarda özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan 35 kişi şirket politikalarında yapılan bir takım değişiklikler ve profesyonelleşmeye gidilmesinden dolayı işten çıkartıldı. İşten çıkarılma nedeniyle mağdur olan güvenlik görevlilerinin sorunun çözülmesi için Bingöl Valiliği ve İlçe Kaymakamlığı devreye girdi. Yapılan görüşmelerle İçişleri Bakanlığı tarafından işten çıkarılan güvenlikçilerden 18’i için korucu kadrosu açıldı. Korucu kadrosuna işten çıkarılan 35 kişiden şartı uyan 25’i başvurdu. İlçe Kaymakamı Fatih Okumuş başkanlığında kaymakamlık bahçesinde şartları tutan 25 kişiden 18’inin belirlenmesi için kamera ve şahitler önünde kura çekimi yapıldı. Kurada geriye kalan 7 kişi ise yedek listede yer aldı.

Belirlenen 18 korucu adayanın gerekli eğitimleri almasının ardından göreve başlayacağı bildirildi.