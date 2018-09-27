Bingöl'de itfaiye, 9 ayda 400 yangına müdahale etti

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Ekiplerle sohbet ederek günlerini kutlayan Barakazi, itfaiye çalışanlarının 7 gün 24 saat fedakarca görev yaptığını belirtti.

Canlarını tehlikeye atarak zor şartlarda görevlerini yürüten itfaiye ekiplerini bu zorlu mücadelelerinden dolayı kutladığını dile getiren Barakazi, “Büyük bir özveri örneği göstererek cesaret ve onuruyla görevlerini yerine getiren itfaiye teşkilatımızın haftalarını kutluyor, yangınsız ve kazasız günler temennisiyle çalışmalarında başarılar diliyorum”ifadelerini kullandı.

İtfaiye Müdürü Faik Artan ise , ziyaretinden dolayı Başkan Barakazi'ye teşekkür ederek, 2018 yılının 9 aylık faaliyet raporunu açıkladı.

İl genelinde meydana gelen 400 yangına başarılı bir şekilde müdahale edildiğini kaydeden Artan, “Yıl içerisinde 42 trafik kazasına gidildi,gerek araç yangınları gerekse trafik kazalarındaki sıkışmalara başarılı bir şekilde müdahale edildi. Yine yıl içerisinde 8 intihar vakasında aktif görev alındı. Yangınların yanı sıra bin 140 tanker yol sulama faaliyeti yürütüldü” diye konuştu.

Başkan Barakazi'nin itfaiye ekiplerine her türlü desteği sağladığını da vurgulayan Artan;" Başkanımız Yücel Barakazi, maddi ve manevi bizlere her zaman destek olmuştur. Öncelikle bu destekten dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizlerde başkanımızdan aldığımız bu destekle yangınlara müdahale etmenin yanı sıra boğulma vakalarında da aktif görev alıyoruz. Yakın zamanda oluşturduğumuz su altı arama kurtarma ekiplerimizle ilimizde yaşanılan boğulma vakalarına müdahale ediyoruz. Bunların yanı sıra belirli zamanlarda eğitim seminerleri ve tatbikatlar gerçekleştiriyoruz.Çalışmalarımızı özverili bir şekilde sürdürüyoruz"şeklinde konuştu.