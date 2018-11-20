Bingöl'de ‘Kadına Yönelik Şiddet' paneli

Bingöl Üniversitesi'nde ‘Kadına Yönelik Şiddet' paneli düzenledi.

Bingöl Kadem İl Temsilciliği koordinesinde, Bingöl Üniversitesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Müftülüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ‘Kadına Yönelik Şiddet' paneli eski rektörlük binasında gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşması yapan Kadem İl Temsilcisi Gülsüm Değişman, zihinsel dönüşüme önem verdiklerini belirterek, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Dernek olarak zihinsel dönüşüme çok önem verdiklerini aktaran Değişman," Bu anlamda kadınlar ile ilgili meselelerde farklı bakış açılarıyla farkındalık oluşturmak istedik. Burada kadına yönelik şiddetin psikolojik, dini, hukuki ve sosyolojik açıdan aile ve toplum üzerindeki etkilerini değerlendirdik. Amacımız bir farkındalık oluşturmak ve umut ediyoruz ki verilen mesajlar toplumumuz tarafından doğru algılanmıştır. Dernek olarak kadın, şiddet ve aile kavramlarının yan yana zikredilmesinden çok rahatsız duyuyoruz. Yani ailenin olduğu yerde şiddet, şiddetin olduğu yerde aile olmaz. Ana temamız zaten kadınların ve ailenin güçlendirilmesi. Aile kavramı sürekli çeşitli tehditler ile karşı karşıya. Şiddet ile ailenin esas temelleri yok edilmeye çalışılıyor ve bizlerde bunun önüne geçmek için farkındalık etkinliklerine devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Abdullah Taşkesen ise,"Kadının tanımı araştırdım ancak bulamadım. Çok farklı kavramlar var ama sosyolojik olarak kadın zikredildiği gibi bir varlık değil. Mutluluk varken insanoğlu neden şiddete yöneliyor.Mutluluk nedir diye sorulduğunda ‘Mutluluk sevdiğinin yanında zamanı unutmaktır' deniliyor. Sevdiğinin yanında kaç kişi zamanı unutabiliyor. Ya da buluşları keşfeden mucitlerden Colomb, mutlu olmuş olsaydı Amerika kıtasını keşfedebilir miydi. Dolayısıyla mutluluk ile ilgili esas itibariyle mekanik toplumlar ön plana kadını çıkardılar”ifadelerini kullandı.

Panel diğer katılımcıların kadına şiddetin hukuki, psikolojik ve dini boyutunu ele almasıyla sona erdi.