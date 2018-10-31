Bingöl'de kahvehane yangını

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir kahvehane yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Genç ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde elektrik kontağından kaynaklandığı öğrenilen Ömer Ayiler'e ait kahvehanede yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler yangına müdahale eti. Ancak kahvehane kullanılmaz hale geldi.

İşletme sahibi Ömer Ayiler, zararının 40 bin liraya yakın olduğunu belirterek, yangının çevredeki iş yerlerine sıçramamasının da büyük şans olduğunu söyledi.