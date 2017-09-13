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13 Eylül 2017 15:32

Bingöl’de kaldırımı işgal eden 6 kahvehane kapatıldı

Bingöl Belediyesi, kaldırım işgalinde bulunduğu tespit edilen 6 kahvehaneye kapatma cezası verdi.

Bingöl’de kaldırımı işgal eden 6 kahvehane kapatıldı

13 Eylül 2017 15:32


Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, denetimler sonucu kaldırım işgalinde bulunduğu tespit edilen 6 kahvehaneye kapatma cezası verildiği bildirildi.


Açıklamada, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerince devam eden kaldırım ve yol işgali denetimleri kapsamında yapılan tebligat ve kesilen cezalara rağmen işgaliyeyi sürdüren 6 kahvehaneye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında kapatma cezası kesildi. Çalışma kapsamında 5 kahvehane hakkında da gerekli işlemler yapıldı, komisyondan karar çıkması durumunda bunlara da kapatma cezası uygulanacaktır” denildi.


İşgallerle mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceği vurgulanan açıklamada;“Şehir içerisinde kaldırım ve yol işgalleriyle mücadelemiz aralıksız bir şekilde devam ettirilecektir. Zabıta ekiplerimizce yapılan uyarılara rağmen işgaliyeyi sürdüren işletme ve araç sahiplerine ilgili cezai işlemler uygulanacaktır. Bütün esnaflarımıza bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, kaldırımları işgal ederek, yayaların hakkını gasp etmeyin. Kaldırımların yayalara ait olduğunu bir kez daha yineliyor, bu konuda esnaflarımızın gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.




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