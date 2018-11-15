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Bingöl'de kar yağışı etkili oldu

Bingöl’ün Yedisu ve Karlıova ilçeleri ile Elazığ yolu üzerinde kar yağışı etkili oldu.

Bingöl'ün Yedisu ve Karlıova ilçeleri ile Elazığ yolu üzerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kış lastiği bulunmayan sürücülere ekipler yetişti.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, Yedisu ve Karlıova ilçeleri ile Elazığ-Bingöl Karayolu Kuruca Köyü mevkisinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü. Kar kalındığı belirli bölgelerde 10 santime kadar ulaştı. Ortaya kartpostallık görüntülerin çıktığı kar yağışının tadını her zamanki gibi çocuklar çıkardı. Sabah karla uyanan, vatandaşlar ise araçlarını ve iş yerlerinin önlerini temizledi.


Elazığ-Bingöl Karayolu Kuruca Köyü mevkiinde etkili olan tipi ve kar yağışı, kısa süreli yolun kapanmasına neden oldu. Meteorolojinin uyarısıyla hazır bekleyen Karayolları 8. Bölge Şube Müdürlüğü ekipleri devreye girerek yolları temizleyerek, kara kış lastiksiz yakalanan araçların yoluna devam etmesini sağladı.


Bingöl Valiliği'de 279 köy yolunda herhangi bir aksaklığın olmadığını, her ihtimale karşı 2 kar savurma makinesi, 17 greyder, 6 dozer, 10 kepçe, 3 kar küreme ve 11 ekibin hazır bekletildiği bildirdi.

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