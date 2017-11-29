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29 Kasım 2017 14:20

Bingöl’de kar yağışı etkili olmaya başladı

Meteorolojinin önceden uyardığı kar yağışı Bingöl’ün yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı.

Bingöl’de kar yağışı etkili olmaya başladı

29 Kasım 2017 14:20


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, bugün Tunceli ve Bingöl’de aralıklı karla karışık yağmurlu ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısında bulundu. Meteorolojinin önceden uyardığı kar yağışı Bingöl’ün yüksek kesimlerinde etki göstermeye başladı.


Özellikle Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde etkili olan kar, kısa sürede ilçeleri beyaza bürüdü.


Artık kar zamanının geldiğini dile getiren yöre sakinlerinden İsmail Gece, “Artık mevsimi geldi. Kış mevsimindeyiz. Onun için tedbirlerimizi aldık. Yılın ilk karı yağmaya başladı” dedi.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl’de yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.




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