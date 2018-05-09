Bingöl’de “Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası”

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ’Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası’nın açılış programı Belediye Kültür Merkezinde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşması yapan İl Emniyet Müdürü Metin Akay, ulaşımın hayatın önemli parçası olduğunu söyledi.

Taşıtların hayatı kolaylaştıran birer unsur olduğuna değinene Emniyet Müdürü Akay,"Ulaşımla birlikte önemli etkenlerden birisi de trafiktir. Trafik denilince aklımıza ilk önce taşıtlar gelir. Ama bunun yanında insanlar ve hayvanlar da trafiği oluşturan unsurlardan birisidir. Ülkemizin ve şehirlerimizin kalkınmayla birlikte büyük şehirlerdeki araç sayısı artmış dolayısıyla şehir trafiğinde de büyük yoğunlaşmalar meydana gelmiştir. Araç trafiğinin yoğun olduğu bu şehirlerde en ufak bir dikkatsizlik ya da kural ihlali hayatı olumsuz etkilemekte, trafiği kilitlemekte, can, mal ve zaman kaybına sebep olabilmektedir. Trafik kazalarını incelediğimizde, insan, araç, yol faktörlerinden etkileri çeşitli olanlar da olmakla birlikte kazalara neden olan unsurlardan en önemlisi yüzde 98’ler seviyesinde olan insan unsurunun olduğunu görmekteyiz"dedi.

Dünyada her yıl trafik kazalarında yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Akay," Aynı kazalarda 50 milyona yakın insan da yaralanmaktadır. Trafik kazalarındaki ölümlerin sayısının 2020 yılında 1 milyon 900 bine çıkacağı öngörülmektedir. Meydana gelen trafik kazası kaynaklı ölümlerin yarısı 10 ülkede meydana gelmekte bu 10 ülkenin arasında maalesef Türkiye de bulunmaktadır. Ülkemizde her yıl binlerce insan, aşırı hız, dikkatsizlik ve kural tanımamazlık nedeniyle hayatını kaybetmekte bir o kadar kişi de yaralanmaktadır. Bu tür kazaları önlemek için kural bilinci oluşturulmalı, sürücülere bu bilinç eğitimle verilmeli ve denetimi yapılmalıdır” diye konuştu.

Daha sonra programda hafta nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenler öğrencilere ödüller verildi.Ardından kültür merkezinde açılan trafik haftası sergisi gezildi.

Programa Vali Ali Mantı, 49’uncu Tugay Komutanlığı Tuğgeneral Ersin Altay, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.