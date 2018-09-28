Bingöl'de katlı otopark projesi yeniden ihale edilecek

Bingöl Belediyesi tarafından ihalesi gerçekleştirilen katlı otopark projesi, ‘yaklaşık maliyet üzerinde teklifler verildiği, dolayısıyla kamu yararı görülmediği' gerekçesiyle iptal edildi. 3 katlı kapalı otopark ve 15 işyerinin yer aldığı projenin yeniden ihale edileceği bildirildi.

Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, Beşyol mevkiinde bulunan 6 bin 600 metrekarelik alana sahip eski köy minibüs garajında uygulanmak üzere hazırlanan projenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulüyle ihale edildiği anımsatıldı.

Veysel Belgin Gençlik Merkezi Konferans salonunda şeffaf bir şekilde ihale edilen projeye 5 firmanın teklif verdiği kaydedilen açıklamada, “155 araç peronuna sahip 3 katlı kapalı otopark ve 15 işyerinin yer aldığı projenin ihale süreci sağlıklı bir şekilde tamamlanmıştır. İhaleye katılım sağlayan 5 firma, yaklaşık maliyetinin üzerinde teklif vermiştir. Söz konusu ihale, ‘kamu yararı' görülmediğinden iptal edilmiştir. Bahse konu projemiz önümüzdeki günlerde yeniden ihale edilecek” ifadelerine yer verildi.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Beşyol mevkiinin çehrenin değişeceği vurgulanan açıklamanın devamında : “Projeyle birlikte hem yeni ticari alan oluşturulacak hem de bölgedeki araç otopark sorunu çözülmüş olacak. 155 araçlık kapalı otoparkla birlikte bölgedeki trafik sıkışıklığı da giderilmiş olacak. Projemizde yer alan işyerleri girişleri anayola bakmayacak, böylelikle anayoldaki araç trafiği de rahatlamış olacak” denildi.