Bingöl'de "Keçe Üretimi ve İşletmeciliği" için proje hazırlanacak

Bingöl Belediyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle hazırlanacak projeyle kadın emek çarşısında ‘Keçe Üretimi ve İşletmeciliği Atölyesi' kurulacağı bildirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Aydın ve Ege Bölge Başkanı Esen Türker, beraberinde İcra Kurulu Üyesi Şebnem Erdemir ile KADEM Bingöl İl Temsilcisi Gülsüm Değişman ve Bingöl Valisi Ali Mantı ve Belediye Başkanı Yücel Barakazi'yi ziyaret etti.

Ziyarette Türker, TOBB ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın geçen yıl düzenlediği Ulusal Bingöl Kadın Girişimciler Kongresi'nin bir çıktısı olarak kentteki girişimci kadınlara destek olmak için AK Parti Bingöl Milletvekili ve Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da desteğiyle proje hazırlanacağını söyledi.

Keçe Üretimi ve İşletmeciliği Projesi hazırlanarak İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'na sunulacağını ifade eden Türker, projenin onaylanmasının ardından kadın emek çarşısında atölye kurulacağını kaydetti.

Atölye kapsamında kadın girişimcilere yönelik kursların açılacağını dile getiren Türker, “Doğu-Batı Gönül birliği kapsamında hazırlayacağımız projemizle kentteki kadınların sosyal ve ekonomik hayatlarına büyük katkı sağlamayı hedefliyoruz. Atölyemizde girişimcilik kursları, seminerler ve keçe işletmeciliğine dair kurslar açılacak. Burada eğitim görecek olan kadınlarımız üreteceği ürünleri pazarlama imkanına kavuşmuş olacak. Bu projenin bir benzeri uygulamayı Aydın'da hayata geçiriyoruz. Hedefimiz, kadınlarımıza katkı sunmak, yaşamlarını kolaylaştırmaktır” dedi.

Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi Şebnem Erdemir ise;" Bingöl'de küçükbaş hayvancılık oldukça yoğun. Bu kapsamda ham madde konusunda problemimiz olmayacak. Keçeden elde edilecek ürünler, ulusal pazarda satışa sunulacak. Projemiz onaylanırsa 1 yıl boyunca destek alacağız. Destek sona erdikten sonra projeyi, sahiplenecek, devam ettirecek iş kadınları bulunacak" diye konuştu.

Vali Mantı: “Keçe kazanç kapısı olacak”

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte kadınlara yeni bir kazanç kapısı aralanabileceğini ifade eden Vali Mantı, keçeden üretilecek ürünlerin dış pazarda yer almasının Bingöl'ün tanıtımına da katkı sağlayacağını dile getirdi.

Dezavantajlı gruplara yönelik hayata geçirilen çalışmaları desteklediklerini kaydeden Vali Mantı, “Belediye ve TOBB Kadın Kurulunca hayata geçirilmek istenilen projeyi önemsiyor ve destekliyoruz. Kadınların elde edeceği her kazanç, aile bütçesine olduğu gibi kent ekonomisine de katkı sunacaktır"ifadelerini kullandı.

Başkan Barakazi, “Kadınlara büyük katkı sağlanacak”

Kentteki girişimci kadınların pazar sorununu aşmak için TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Yücel Barakazi,"Hazırlayacağımız projenin İçişleri Bakanlığı nezdinde onaylanmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Projenin destek bulmasıyla girişimci kadınlara yönelik hem kurslar düzenlenecek hem de eğitim seminerleri verilecek. Keçeden üretilecek ürünler, gerek Bingöl'de gerekse ülke pazarında satışa sunulacak. Bu projeyi önemsiyoruz çünkü bir yandan kadınlara gelir sağlayacak diğer yandan Bingöl'ün kültürüne önemli oranda katkı sağlayacak”diyerek sözlerini tamamladı.