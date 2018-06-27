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27 Haziran 2018 11:49

Bingöl’de kene vakası görüldü

Bingöl’ün Yedisu ilçesine bağlı bir köyde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı görüldüğü bildirildi.

Bingöl’de kene vakası görüldü

27 Haziran 2018 11:49


İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada,"İlçemize bağlı Elmalı köyünde kene ısırığına bağlı olarak Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı görülmüştür. Vatandaşlarımızın bitki örtüsünün yoğun olduğu yerler ile piknik alanları, ormanlık alan, otlak ve çalılıklar ile ırmak kenarlarına giderken biraz daha korunaklı giyinmeleri uygun olur. Vatandaşlarımız evlerine döndüklerinde vücutlarını kontrol etmeyi unutmamalı, bu konuda daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"denildi.


Öteyandan kene ısırması sonucu KKKA hastalığı geçiren kişinin ilk önce Bingöl’e oradan da Erzurum’a sevk edilerek hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.




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