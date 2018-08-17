Bingöl’de kentsel dönüşüm imzaları atıldı

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, yaptığı açıklamada, Kültür Mahallesinde uygulanan ‘2. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’ kapsamında ihale süreci tamamlanan iki etabın sözleşmelerinin imzalandığını belirtti.

Toplamda 5 etaptan oluşan projenin ilk 3 etabı ihale edildiğini anımsatan Başkan Barakazi," İlk etabın yapımına talip olan firma güvenlik soruşturmasından geçmediği için ihaleyi iptal ettik. 2’inci ve 3’üncü etabımıza ilişkin ihale ve güvenlik soruşturmaları süreçleri sağlıklı bir şekilde tamamlandı. Yüklenici firmalarımızla sözleşmelerimizi imzaladık, Kurban Bayramı’ndan sonra yer teslimi yapılacak. İlgili firmalar şantiye kurma sürecini hızlı bir şekilde tamamlayarak işe başlayacak. Projemizin 1. etap toplu konut alanında 30 bin metrekare alan üzerinde 332 adet 161 metrekarelik tip konut, 60 ofis ve işyeri, bina altlarında toplam 100 araçlık kapalı otopark yer alacak. 2. etap toplu konut alanında ise 35 bin metrekarelik alan üzerinde 308 adet 161 metrekarelik tip konut, 60 ofis ve işyeri, bina altlarında toplam 120 araçlık kapalı otopark, 1 adet 8 derslik B+Z+1 katlı kreş, çocuk oyun alanları yer alacak” dedi.

“İlimizin çehresini değiştiriyoruz”

Proje kapsamında kalan 3 etabın da kısa sürede ihale edileceğini vurgulayan Barakazi, “İptal edilen 1’inci etapla beraber 4’üncü ve 5’inci etapları ihale etmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu etaplarımızı da kısa sürede ihale ederek ön görülen sürede yapım aşamasını tamamlayarak, ilimizin çehresini değiştireceğiz. Mevcut halinde cami, ilkokul, sosyal donatı alanları ve yeterince ticari alanı bulunmayan bölgenin dönüştürülmesiyle, hem depremin izleri silinecek hem de kentimizin imajı yenilenecek. Projemizde toplamda bin 108 konut, 160 rezidans, 18 kapalı otopark, 7 açık otopark, 750 kişilik cami, AVM, 8 derslik kreş, meydan, sergi ve fuaye alanları, sportif ve yeşil alanlar, 50 bin metrekarelik sosyal ve ticari alanlar yer alacak" diye bilgi verdi.

“4 milyon TL kira yardımı yapıldı”

Proje kapsamında hak sahiplerine bugüne kadar 4 milyon 230 bin 780 TL kira yardımı yapıldığını ifade eden Barakazi, “Projeye start vermemizle birlikte hak sahiplerimize kira yardımı sağlamak için ivedilikle çalıştık. Tapu devri işlemlerini tamamlayarak 659 hak sahibimizin dosyalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderdik. Buradan elde ettiğimiz fonla hak sahiplerine kira yardımı yaptık. Şimdiye kadar 12 aylık kira ödemesi yaptık. Projemiz tamamlanıncaya kadar kira yardımlarımız devam edecektir”diyerek sözlerini tamamladı.