Bingöl’de kentsel dönüşüm projesi

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Kültür Mahallesi’nde uygulanan ‘2. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’ ile ilgili bilgi verdi.

Tapu devri işlemleri tamamlanan hak sahiplerine ait evrakların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmeye başlandığını ifade eden Belediye Başkanı Yücel Barakazi, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki ile de görüştük. Tapu işlemleri tamamlanan ve dosyaları bakanlığa iletilen hak sahiplerimizin kira yardımlarını düzenli bir şekilde yapacağız. Kira yardımlarında gecikme yaşansa da genel itibariyle bir mağduriyet söz konusu olmayacak” dedi.

Hak sahiplerine tapu devri çağrısı yapan Başkan Barakazi, “Henüz işlemleri yapamayan hak sahiplerimizin biran evvel işlemlerini yapması gerekiyor. Tapu devri işlemleri ne kadar çabuk tamamlanırsa, kira yardımları da o kadar çabuk yapılır. İl Tapu Müdürlüğünde belediyemiz tarafından yetkilendirilen personelimiz müracaat esnasında hak sahiplerine gereken tüm kolaylığı sağlayacaktır” diye konuştu.

“Bingöl’ün çehresi değişecek”

Proje ile Bingöl’deki depremin izlerini sileceklerini ifade eden Barakazi, tamamlanmasıyla kentin çehresinin değişeceğini aktardı.

Yıkımı gerçekleştirilen 793 yapının yerine bin 108 konut inşa edileceğini kaydeden Barakazi, "Konutların yapım aşamasına geçtiğimizde mümkün olduğunca hızlı bir şekilde projemizi tamamlayacağız. Mevcut halinde cami, ilkokul, sosyal donatı alanları ve yeterince ticari alanı bulunmayan bölgenin dönüştürülmesiyle, hem depremin izleri silinecek hem de kentimizin imajı yenilenecek. Birinci derece deprem bölgesinde bulunan ilimizde, ikinci etap kentsel dönüşüm projemizi uyguluyoruz. Bu projemizin tamamlanmasıyla kentimizin farklı alanlarında bulunan ve depremsellik açısından risk teşkil eden konutları da dönüştürmek için çalışmalar yürüteceğiz. Kentsel dönüşüm projeleriyle hem depreme dayanıklı konutlar inşa edeceğiz hem de çarpık kentleşmenin önüne geçerek daha düzenli bir yapılaşmaya yöneleceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.