Bingöl'de kentsel dönüşüm projesi yapım hazırlıkları başladı

Hazırlıklar tamamlandıktan sonra projenin yapımına start verileceği bildirildi.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Kültür Mahallesinde uygulanan ‘2. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' kapsamında 2'inci ve 3'üncü etabının yapımını üstlenen yüklenici firmanın yapım aşaması için hazırlıklara başladığı belirtildi.

Şantiye kurulumunun iki haftada tamamlanacağı kaydedilen açıklamada;"Projesi kapsamında 616 konut, otopark, ofis, yeşil alan ve diğer müştemilatların yer aldığı 2'inci ve 3'üncü etabın yapımını üstlenen yüklenici firma, kentsel dönüşüm alanında şantiye kurulumuna başladı. Kısa süre içerisinde hazırlıklarını tamamlayacak olan firma yapım için start verecek. Konutların yapım aşamasına geçtiğimizde mümkün olduğunca hızlı bir şekilde projemizi tamamlayacağız. Mevcut halinde cami, ilkokul, sosyal donatı alanları ve yeterince ticari alanı bulunmayan bölgenin dönüştürülmesiyle, hem depremin izleri silinecek hem de kentimizin imajı yenilenecek”denildi.

“5 Milyon TL kira yardımı yapıldı”

Proje kapsamında hak sahiplerine bugüne kadar 5 milyon 288 bin 475 TL kira yardımı yapıldığını vurgulanan açıklamada, “Projeye start vermemizle birlikte hak sahiplerimize kira yardımı sağlamak için ivedilikle çalıştık. Hak sahiplerimize Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan sağladığımız fonla kira yardımında bulunduk. Şimdiye kadar 15 aylık kira ödemesi yapıldı, proje tamamlanıncaya kadar da kira yardımları devam edecektir” İfadelerine yer verildi.