Bingöl’de Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada, kentsel dönüşüm projesi birinci etap ihalesinin 5 firmanın katılımıyla tamamlandığı belirtildi. Veysel Belgin Gençlik Merkezi Kongre salonunda açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihalenin, aynı zamanda Bingöl Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınladığı belirtilen açıklamada, sürecinin şeffaf bir şekilde tamamlandığı vurgulandı.

Kültür Mahallesi’nde yeni bir yaşam alanı inşa etmek için uygulanan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin toplamda 5 etapta ihale edileceği açıklamanın devamında ikinci ve üçüncü etap ihalelerinin yarın yapılacağı bildirildi.

2. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesiyle ise 1971 depremin izleri silineceği ifade edilen açıklamada, projenin tamamlanmasıyla kentin çehresinin değişeceği dile getirildi.

Açıklamanın devamında ise," Yıkımı gerçekleştirilen konut alanına bin 108 konut, 160 rezidans, 18 kapalı otopark 7 açık otopark, sosyal ve ticari alanlar, AVM, cami, 8 derslik kreş, meydan, sergi ve fuaye alanları, sportif ve yeşil alanlar inşa edilecek. Mevcut halinde cami, ilkokul, sosyal donatı alanları ve yeterince ticari alanı bulunmayan bölgenin dönüştürülmesiyle, hem depremin izleri silinecek hem de kentimizin imajı yenilenecek. Kentsel dönüşüm projeleriyle hem depreme dayanıklı konutlar inşa edeceğiz hem de çarpık kentleşmenin önüne geçerek daha düzenli bir yapılaşmaya yöneleceğiz. Projemizin hak sahiplerine, memleketimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” denildi.

Hak sahiplerine yönelik kira yardımlarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, “Bugüne kadar 932 hak sahibimize toplamda 2 milyon 857 bin 221 TL kira yardımı yapıldı. Hak sahiplerimize yakın zamanda 3’er aylık kira yardımı yapılacaktır. Hiçbir hak sahibimiz kira yardımından dolayı mağdur edilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

Kentsel dönüşüm projesinin yapım aşaması tamamlanıncaya kadar kira yardımlarının devam edeceği ve tapu devri yapmayan hak sahiplerinin de biran evvel işlemlerini tamamlamaları gerektiğini aktarıldı.