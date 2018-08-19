Bingöl’de "Kırmızı Düdük"uygulaması

İç İşleri Bakanlığı tarafından bayram öncesi 81 ilde hayata geçirilen "Kırmızı Düdük" Uygulaması kapsamında, Bingöl-Elazığ karayolu polis uygulama noktasında denetim gerçekleştirildi.

‘Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi kapsamında yapılan uygulamaya Vali Ali Mantı, İl Emniyet Müdürü Metin Akayda katıldı.Vali Mantı, araçlardaki çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıtarak onları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Ülke genelinde çok ciddi kazalar meydana geldiğini ifade eden Vali Mantı, “Bu kazalarda can ve mal kayıpları oluyor. Son yıllarda bakanlığımızın ve diğer bakanlıkların da yardımıyla ülkemizin almış olduğu tedbirler neticesinde trafik kazalarında ciddi bir azalma meydana gelmiştir. Bunda İç İşleri bakanlığımızın, emniyet genel müdürlüğümüzün, jandarmamızın ve tüm kurumlarımızın ciddi payı var. Tabi bunların yanında da yolcularımız, vatandaşlarımız uzun yollardan geliyor. Vatandaşlarımızı, değişik noktalarda uyararak kazaların daha azaltılması, hiç kaza olmaması konusunda, ülkemiz olarak devletimiz olarak her türlü tedbiri almış bulunmaktayız. Bu kapsamda Bingöl’ün değişik noktalarında uygulamalarımız devam ediyor”dedi.

Bursa’dan gelip bayram tatili için Van’a gideceklerini ifade eden 4 çocuk annesi Seher Varan ise, “Bir sürücü olarak fazla hıza her zaman karşıyım. Uzun yoldan geldik ve eşimi bayağı uyardım. Hatta kendisi ‘Başıma trafik polisi mi kesildin’ diye tatlı sitem ediyordu. Bu uygulamanın her yerde olması gerek” şeklinde konuştu.

Vali Mantı ve Emniyet Müdürü Akay daha sonra çocuklara, ailelere tatlı ikramı etti.