Bingöl'de ‘Kırmızı Kart' uygulaması

Bingöl'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘Kırmızı Kart' uygulamasında çay evinde yasa dışı bahis oynatan ve oynayan 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de “Kırmızı Kart” uygulaması İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerinde saat 14.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. 16 ekip ve 35 personel ile yapılan denetimlerde, toplam 19 işyeri kontrol edildi.

Daha önce tespiti yapılan merkez Kültür Mahallesi Aydoğdu Pasajında faaliyet gösteren bir çay evinde 1 adet masa üstü bilgisayar ile çöp kovaları içerisinden yasa dışı bahis oynatıldığına dair kağıt kuponlar ele geçirildi.işletme sahipleri C.Ç., S.D. ile bahis oynadığı tespit edilen V.K. hakkında yasal işlem yapıldı.