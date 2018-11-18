Bingöl'de ‘kış lastiği mesaisi' başladı

Bingöl'de hava sıcaklıkların düşmesi ve özellikle kırsal kesimlerde kar yağışının etkili olmasının ardından, lastikçiler yoğunluk başladı.

Kentte uzun yıllar lastik satış bayiliği yapan işletmeci Murat Bazman, “Lastik çeşitleri, aslında aracın hız esnasında ne kadar mesafede duracağını, yol tutuşunu bize anlatıyor. Bilinçli lastik değişimi hayat kurtarır. 4 lastiğin değişimi, balans ayarlarının yapılması 20-30 dakikalık bir süre alıyor. Yoğunluğa göre randevu verdiğimiz müşterilerimizi telefonla arayarak davet ediyoruz. Bu, hem müşterileri memnun ediyor, hem de bizim işlerimizin daha düzenli olmasını sağlıyor. Gece geç saatlere kadar müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine sabahları daha önceki günlere nazaran daha erken iş yerimizi açıyoruz” diye konuştu.

1 Aralık tarihini beklemeden değişim yapılması gerektiğini belirten sürücü Servet Ayık ise, erken önlem alınmasının kış aylarında önemli olduğunu söyledi.