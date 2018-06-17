Bingöl’de köpeğe otomobil çarptı, vatandaşlar kurtardı

Vatandaşlar tarafından Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi’ne getirilen köpek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bingöl’de, kimliği ve plakası öğrenilmeyen bir otomobil merkeze bağlı Kartal köyü yolunda gece saatlerinde bir köpeğe çarptı. Çarpan araç olay yerinden kaçarken, yaralı köpeği vatandaşlar fark etti. Yaralı köpek için Belediye Hayvan Barınağına haber verildi. Gelen ekipler yaralı köpeği alarak barınağa getirip tedavi altına aldı.

Bingöl Belediyesi Veteriner Hekimi Yusuf Tamer Kendi, saat 23.00’de vatandaşlarca barınağa getirilen yavru köpeğin yapılan ilk kontrolde arka iki bacağında parçalı yırtık tespit ettiklerini belirtti.

Kendi, "Gerekli müdahale yapıldı. Yavru köpeğimiz şu anda koruma altında ve sağlığı iyiye gidiyor. Vatandaşlarımız, duyarlılık gösterip gece geç vakitte de olsa yaralı veya yardıma muhtaç hayvanları bize ulaştırıyorlar. Biz de gerekli tedavi ve bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu hususta duyarlı vatandaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.

"Hayvanlar emin ellerde”

Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi’nin bir yıla aşkındır hizmet verdiğini belirten Kendi, bugüne kadar 500 sokak hayvanına hizmet verilerek, gerekli bakım ve tedavilerinin yapıldığını söyledi.

Kendi, "Yine 140 civarında hayvanımız sahiplendirildi. Sahiplendirme konusunda da vatandaşlarımız duyarlılık gösteriyor ama bu duyarlılığın daha da arttırılması gerekiyor. Bakım evimize getirilen hayvanlarımız emin ellerde. Burada tüm bakım ve tedavileri sağlıklı bir şekilde yapılıyor" ifadelerini kullandı.