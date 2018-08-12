Diğer
Kategoriler
12 Ağustos 2018 13:01

Bingöl’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Bingöl Belediyesi, vatandaşların kurbanlıklarını sağlıklı, hijyenik ortamlarda alarak, kesebilmeleri için kurban satış ve kesim noktalarını belirledi.

Bingöl’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

12 Ağustos 2018 13:01


Bingöl Belediyesi Basın Yayın Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada, kurbanlık kesimlerinin, mezbahane, Et ve Süt Kurumu Bingöl Et Kombinası Müdürlüğü’nde, kurbanlık satışlarının ise Bingöl Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nda yapılacağı belirtildi.


Açıklamada, “İlimiz mahalle aralarında çevreyi kirletecek ve rahatsız edecek şekilde gelişigüzel kurbanlık satışına izin verilmeyecektir. İlimizdeki canlı hayvan potansiyeli göz önünde bulundurularak yeni çevre yolunda 6 bin 400 metrekarelik alan üzerine inşa ettiğimiz canlı hayvan pazarı, kurbanlık satışlarına ev sahipliği yapacak. Yatarımın hayata geçmesiyle daha önce kurbanlık satışları için belirlenen noktalarda satışa izin verilmeyecektir. Hayvan pazar alanı, araç yıkama yeri, gübre çukuru, kapalı ahır, kaba yem deposu, bakıcı evi, karantina ahırının yer aldığı canlı hayvan pazarımız, hem daha hijyenik hem de daha güvenilir bir ortam sunacaktır. Vatandaşlarımız kurban kesimlerini, belirlenen kurban kesim yerlerinde dini usullere göre, sağlıklı ve hijyenik şekilde gerçekleştirebilirler. Ayrıca kendi özel mülk ve bahçelerinde kurban kesen vatandaşlarımızın da, çevreyi kirletmeden ve rahatsız etmeden kurban vecibelerini yerine getirmeleri konusunda hassasiyet göstermeleri gerekmektedir” denildi.


Belediyenin ilgili birimlerinin Kurban Bayramı süresince vatandaşların hizmetinde olacağı belirtilen açıklamada: “Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı sorunsuz olarak geçirebilmeleri için başta zabıta, temizlik, İtfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekiplerimiz olmak üzere tüm belediye olarak bayram süresince hizmet verilecek"ifadelerine yer verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİNGÖL HABERLERİ
BİNGÖL HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç