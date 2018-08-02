Bingöl’de kurbanlık satışları başladı

Kurban pazarında küçükbaş hayvanlar 700 ile bin 100 TL, büyükbaş hayvanlar ise 5 ile 12 bin TL arasında satılıyor.

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de kurbanlık satışları başladı. Bingöl Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl inşa edilen ve bu yıl hizmete giren canlı hayvan pazarı hareketlendi. Besiciler, pazara kurbanlıklarını getirip satışa sunuyor. Kentte kurbanlık fiyatları büyükşehirlere göre daha uygun satılıyor. Küçükbaş hayvanlar 700 ile bin 100 TL, büyükbaş hayvanlar ise 5 ile 12 bin TL arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor.

Bingöl Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu, "Bingöl Belediyesi ile DAP tarafından yapılan canlı hayvan pazarımız 2018 yılının Kurban Bayramı’nda faaliyetine başladı. 1 milyon 770 bine yakın bir bütçe ile yapıldı. Canlı hayvan pazarımız suyundan tutun idari binasına kadar tam teşekküllü bir yatırımdır. Bingöl’de şimdiye kadar canlı hayvan pazarımız yoktu ve hayvanlar maalesef mahalle kenarlarında, çarşı içlerinde Kurban Bayramı’na yakın satılıp, hatta kesimi bile yapılıyordu. Bundan sonra daha hijyenik bir yerde vatandaşımız ve besicilerimiz burada istediği gibi alım satım işini yapabilecekler. Bayrama 20 günlük bir süre kaldı. Besicilerimiz yavaş yavaş hayvanlarını getirip satışa sunmaya başladı. Her aile bütçesine uygun olan kurbanlıklar mevcut” dedi.

Küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 700 TL ile bin 100 TL arasında değiştiğini belirten Kaysadu, “Yapılan bu canlı hayvan pazarı belediye ile imzaladığımız protokol çerçevesinde birliğimize 10 yıl süreyle devredildi. Dolayısıyla birliğimizde bu yıl ilk olarak besicilerimize ve vatandaşlarımıza daha ekonomik bir şekilde büyük ile küçükbaş hayvanlarda yardımcı olacağız. Küçükbaş kurbanlıklarının fiyatı 700 TL ile bin 100 TL arasında değişirken, büyükbaş kurbanlıklarda ise bu fiyat 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişim gösteriyor” diye konuştu.

Bayrama az bir süre kaldığını anımsatan Sami Çelik adlı vatandaş ise, kurbanını şimdiden aldığını söyledi. Çelik, “Bayrama 20 gün gibi kısa süre kaldı. Bende erken kurban alımı için canlı hayvan pazarına geldim ve kurbanımı aldım. Buradaki olanaklar ve şartlar gayet uygun. Bayrama kadar aldığım kurban burada kalıyor ve bayram günü gelip kesip işlemini yapacağım. Önceden mahalle aralarında aldığımız kurbanlıkların peşinden koşuyorduk. Herkes burada gönül rahatlığıyla kurbanı alabilir” dedi.